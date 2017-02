Lazio, Inzaghi sorride: recupera de Vrij e ritrova Keita

03/02/2017 23:42

NEWS LAZIO/ Può sorridere Simone Inzaghi, tecnico di una Lazio tornata a vincere in Coppa Italia con l'Inter dopo il brutto ko rimediato in campionato contro il Chievo. Dall'allenamento odierno andato in scena a Formello, arrivano due buone notizie per l'allenatore biancoceleste. Recuperato Stefan de Vrij, regolarmente in campo all'indomani del giorno di riposo precauzionale osservato causa affaticamento, tornato Keita Balde, di rientro dalla Coppa d'Africa. L'attaccante senegalese si è allenato con il gruppo per la prima volta da quando ha risposto alla chiamata della sua Nazionale: l'ex canterano del Barcellona dovrebbe partire inizialmente dalla panchina nella sfida di campionato con il Pescara, pronto però ad entrare a partita in corso.

S.F.