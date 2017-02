Calciomercato Juventus, agente Buffon: "Dopo il 2018 può succedere di tutto. Donnarumma..."

03/02/2017 23:26

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Silvano Martina, l'agente di Gianluigi Buffon, ha parlato così del futuro del portiere della Juventus che ha sempre ribadito di voler giocare fino ai Mondiali del 2018 "Il futuro di Buffon? Lui vuole arrivare a giocare fino al 2018, ai Mondiali in Russia - ha dichiarato ai microfoni di 'Rai Sport' - poi per lo spirito che ha, la forma che ha e l'amore che ha verso questo sport, può succedere che continui".

Calciomercato Juventus, Martina sul futuro di Buffon e Donnarumma

Silvano Martina ha detto anche la sua su Gianluigi Donnarumma, il giovane portiere del Milan già designato come erede di Buffon sia alla Juventus che in Nazionale: "Non è semplice portare via giocatori da un grande club del Milan. Alla fine tutti dicono che può andare via, ma conta anche la parola di Donnarumma e mi sembra che stia dimostrando grande amore per il Milan. Tutto può succedere, non lo so, ma francamente la mia idea è che Donnarumma resterà al Milan".

S.F.