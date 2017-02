Fiorentina, Antognoni esalta Chiesa: "È il nostro futuro"

03/02/2017 23:20

FIORENTINA ANTOGNONI CHIESA / La Fiorentina ha trovato la sua nuova stellina attorno alla quale costruire un progetto a lungo termine. Federico Chiesa ha conquistato tutti, in primis il neo-dirigente viola Giancarlo Antognoni che in occasione di un evento presso il 'Fiorentina Store' di Firenze ha speso grandi parole per il gioiellino gigliato: "Chiesa è un ragazzo che sta crescendo a dismisura, sarà sicuramente il futuro di quesa squadra. A 19 anni è già così in alto e ci auguriamo che rimanga sempre in questa condizione. La gioventù si esprime sempre nel modo migliore, è entrato in un contesto importante, in una squadra importante e si sta distinguendo non solo per la disponibilità ed il sacrificio ma anche per le doti tecniche che sono notevoli. Quindi è un ottimo acquisto per il nostro futuro".



L.P.