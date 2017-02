03/02/2017 23:09

VERONA BENEVENTO/ Romulo è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare il 2-2 maturato tra Verona e Benevento nell'anticipo di Serie B: "Merivavamo la vittoria perché abbiamo giocato bene creando più occasioni - ha dichiarato il centrocampista italo-brasiliano - l'atteggiamento in campo è stato giusto. L'espulsione di Pazzini? Secondo me non c'era, anche se non ho visto bene perché ero distante".

S.F.