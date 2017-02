Chelsea, altro che Cina. Diego Costa sbotta: "Raccontano molta m***a"

03/02/2017 22:57

CHELSEA DIEGO COSTA CINA / Nonostnate le turbolenze con Antonio Conte e nonostante le vagonate di milioni che lo attendono in estremo Oriente, Diego Costa sembra ormai deciso a restare al Chelsea e respingere le ricchissime offerte cinesi. Mentre oggi in Spagna davano per fatto l'accordo tra Diego Costa ed un club cinese, lo stesso attaccante ispano-brasiliano ha pubblicato un post piuttosto eloquente su Instagram. Sotto ad una foto che lo ritrae in azione con la maglia del Chelsea, infatti, la didascalia recita in doppia lingua: "Parlano di molta 'm***a'. Forza Chelsea!".



L.P.