Ligue 1, Metz-Marsiglia 1-0: Jouffre bastona Garcia e Payet

03/02/2017 22:47

LIGUE 1 METZ MARSIGLIA/ Brutta sconfitta esterna per l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, battuto 1-0 a zero in casa del Metz, formazione che prima di stasera occupava il penultimo posto in classifica. Nell'anticipo della 23/a giornata di Ligue 1, i padroni di casa si impongono grazie ad un gol di Jouffre arrivato a otto minuti dal 90'. Inutile l'ingresso in campo di Payet ad inizio ripresa: l'OM incassa il terzo ko nelle ultime cinque gare di campionato e perde contatto con la zona Europa League. Una situazione non proprio idilliaca per Garcia che nel giorno della sua presentazione da nuovo allenatore del Marsiglia, si lasciò andare in conferenza stampa dichiarando di puntare a "vincere la Champions League".

METZ-MARSIGLIA 1-0

82' Jouffre

CLASSIFICA: Monaco 49, Nizza 49, Psg 46, Lione 37*, Saint-Etienne 33, Marsiglia 33**, Bordeaux 32, Guingamp 31, Rennes 30, Tolosa 26, Lille 26, Nantes 26, Dijon 24, Nancy 24*, Montpellier 23, Angers 23, Bastia 22, Caen 22*, Metz 21*, Lorient 18.

* una partita in meno

** una partita in più

S.F.