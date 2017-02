Bundesliga, Amburgo-Bayer Leverkusen 1-0: Papadopoulos condanna i 'suoi'

03/02/2017 22:30

AMBURGO BAYER LEVERKUSEN 1-0 / In Spagna la chiamano 'clausola del miedo', della paura, da molti chiamata anche della vergogna. In pratica, per farla breve, un giocatore che viene ceduto in prestito non può affrontare la squadra che ne detiene il cartellino. In Liga è molto diffusa, in Germania magari ci faranno un pensierino. Nell'anticipo della 19a giornata di Bundesliga, infatti, il greco Kyriakos Papadopoulos dell'Amburgo decide di testa dopo una mischia la sfida contro il Bayer Leverkusen, club nel quale rientrerà al termine della stagione dopo la conclusione del prestito. O forse no dopo stasera?



Amburgo-Bayer Leverkusen 1-0: 76' Papadopoulos.

Classifica: Bayern Monaco 45, RB Lipsia 42, Eintracht Francoforte 32, Borussia Dortmund 31, Hoffenheim 31, Hertha Berlino 30, Colonia 29, Friburgo 26, Bayer Leverkusen 24*, Mainz 22, Schalke 04 21, Augsburg 21, Borussia Moenchengladbach 20, Wolfsburg 19, Werder Brema 16, Amburgo 16*, Ingolstadt 15, Darmstadt 9.

*Una partita in meno

L.P.