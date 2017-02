Chelsea, Conte e l'Arsenal: "Il ko di settembre è sempre nei miei pensieri"

03/02/2017 22:06

NEWS CHELSEA/ Il manager del Chelsea Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby londinese contro l'Arsenal. Partita che assume un significato speciale per l'ex tecnico della Juventus che non ha affatto dimenticato la sconfitta rimediata con i 'Gunners' nel girone d'andata: "Il pareggio con il Liverpool è stato un buon risultato, ma c'è un po' di disappunto perché abbiamo avuto la possibilità di vincere. La partita è passata, adesso concentriamoci sulla sfida all'Arsenal. La sconfitta con i 'Gunners' di settembre è sempre nei miei pensieri e spero sia anche nelle teste dei giocatori. Domani abbiamo l'occasione di domostrare che stiamo bene. La squalifica di Wenger? Non so quale effetto possa avere per l'Arsenal, ma preferisco sempre che nell'area tecnica avversaria ci sia l'allenatore di turno. Il ritiro di Lampard? E' sempre un peccato quando un grande giocatore decide di ritirarsi, sicuramente per il Chelsea lui è una leggenda".

S.F.