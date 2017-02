Argentina, Bauza apre a Icardi: "Lo seguo, può essere convocato"

03/02/2017 22:17

ARGENTINA BAUZA ICARDI / Il 'veto' argentino sembra ormai caduto sotto i colpi di Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter continua a far bene e dopo l'incontro di oggi alla Pinetina, il commissario tecnico dell'Argentina, Edgardo Bauza, ha finalmente aperto ad una sua convocazione: "Oggi ho visto l’allenamento dell’Inter ed ho parlato con Icardi e Banega - ha raccontato ai microfoni di 'ESPN FC Radio' - Icardi sa che noi lo stiamo seguendo, ha un grande presente e che può essere convocato. Domani saremo a Torino per incontrare Higuain e Dybala. Voglio vedere come stanno i vari giocatori, come lavorano e parlare con i rispettivi tecnici. Per me è Higuain il titolare, poi Pratto si è adattato molto bene quando ha giocato. La prossima convocazione sarà molto difficile perché abbiamo molti diffidati. Sarà una sfida chiave, quella con il Cile sarà decisiva. Ora la prossima settimana andremo da Barcellona, Real Madrid e Atletico".



L.P.