Roma, Virginia Raggi e il nuovo stadio: "Situazione economica grave"

03/02/2017 21:55

NEWS ROMA/ Ospite della trasmissione 'Bersaglio mobile' in onda su 'La 7' e condotta da Enrico Mentana, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha risposto così ad una domanda sul no alle Olimpiadi del 2024 e sui problemi sorti per l'approvazione del progetto del nuovo stadio della Roma: "Lo abbiamo sempre detto, le Olimpiadi si sono sempre rivelate un buco nero per le casse delle città che le hanno ospitate e sono state molto spesso una grande occasione di speculazione. In questo momento Roma non può permettersele, abbiamo una situazione economico-finanziaria molto grave. La nostra decisione ha scontentato molti. Non ho prove...Ma mettiamola così...Lei nota un accan nei miei confronti?" ha concluso la Raggi rivolgendosi a Mentana.

S.F.