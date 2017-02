Calciomercato Lazio, Manchester United in vantaggio su de Vrij

03/02/2017 21:36

CALCIOMERCATO LAZIO/ Difficilmente Stefan de Vrij continuerà a giocare nella Lazio anche dopo la fine della stagione in corso. Con il contratto in scadenza nel 2018 e un rinnovo che tarda ad arrivare, in estate il patron biancoceleste Claudio Lotito punterà a monetizzare dalla sua cessione. Come riportato da 'Il Messaggero', nonostante un timido tentativo del Milan e il datato interesse del Chelsea, al momento c'è il Manchester United in vantaggio per l'ex centrale del Feyenoord. I 'Red Devils' sarebbero intenzionati ad offrire 35 milioni di euro per de Vrij: una cifra che farebbe vacillare anche Lotito.

S.F.