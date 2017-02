Pescara, Caprari spegne le voci: "Scritte cose non vere. Qui sono a casa"

03/02/2017 20:50

PESCARA CAPRARI / Dalla scorsa estate è di proprietà dell'Inter, che si è convinta ad investire oltre 4 milioni di euro per un talento pronto ad esplodere. Fino al termine della stagione, però, Gianluca Caprari continuerà a vestire la maglia del 'suo' Pescara, contrariamente a quanto si temeva a gennaio. Durante la sessione invernale di mercato, infatti, si sono rincorse le voci secondo cui il calciatore avrebbe voluto lasciare gli abruzzesi, in una delicata situazione di classifica, oppure, secondo altri, che l'Inter avrebbe preferito mandarlo a giocare in un altro club. Caprari, invece, è rimasto a Pescara e dopo il comunicato ufficiale della società che smentiva ogni indiscrezione, lo stesso calciatore su Facebook è stato decisamente chiaro: "Sono nato due volte. La prima a Roma, 23 anni fa. La seconda volta a Pescara. È qui che sono diventato un calciatore. È qui che mi sento a casa. È questa la mia maglia. Riguardo le notizie emerse nei giorni scorsi ci tengo nuovamente a ribadire come siano state voci totalmente false, come già smentito dalla società. Il Calciomercato racconta tante storie. Non tutte vere. Ma la verità è paziente. E io sono sempre qui. Con la stessa voglia, faccia e grinta del primo giorno. Io continuerò sempre a dare il massimo per questi colori. Lo spirito mostrato mercoledì scorso ci accompagnerà fino alla fine della stagione. Lotteremo: su ogni pallone, in ogni metro di campo, contro ogni avversario. Anche quando ci daranno per spacciati. Sara difficile. Difficilissimo. Ma lotteremo. Sempre".



L.P.