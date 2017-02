Calciomercato, ESCLUSIVO: offerte dalla Colombia per Carbonero

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO ESCLUSIVO CARBONERO/ Dopo aver risolto il suo contratto con la Sampdoria, si profila un ritorno in patria per Carlos Carbonero. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, per il centrocampisa colombiano con trascorsi al Cesena, si è complicata la pista che avrebbe potuto portarlo al Vasco da Gama. Per Carbonero, sono arrivate due offerte importanti dalla Colombia: una dell'America de Calì, l'altra del Deportivo Independiente di Medellin.