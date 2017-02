Inter, è sempre più guerra Maradona-Icardi: "Se Bauza lo ha incontrato è un traditore"

03/02/2017 20:36

INTER MARADONA ICARDI / Diciamo che Mauro Icardi non è il calciatore preferito di Diego Armando Maradona. L'ex 'Pibe de Oro' non ha mai 'amato' l'attuale capitano dell'Inter che, anzi, è stato molto spesso obiettivo delle sue dichiarazioni e dei suoi attacchi più o meno forti. L'ultimo, in ordine cronologico, è arrivato proprio oggi, con Maradona che è intervenuto ai microfoni 'ESPN' ed alla domanda del cronista che riferiva della visita del Ct della nazionale argentina Edgardo Bauza al centro sportivo interista ha seccamente replicato: "Meglio non commentare. Se Bauza ha incontrato Icardi, è un traditore tanto quanto lui". Maradona, infatti, è uno dei principali promotori del 'partito' che non vuole Mauro Icardi in nazionale. E finora, nonostante le valanghe di gol in Italia, 'Maurito' ha collezionato una sola presenza in 'Seleccion'. Chissà che l'incontro di oggi, nonostante le bordate di Maradona, non possa portare ad una nuova convocazione più stabile.



L.P.