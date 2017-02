Juventus-Inter, Moratti: "Ecco come possiamo farcela. Tra Icardi e Higuain..."

03/02/2017 20:09

JUVENTUS INTER MORATTI / Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Poco più di 48 ore, poi sarà di nuovo derby d'Italia. Juventus contro Inter, mai una sfida banale, tornata quest'anno ai livelli dei duelli storici. Ed in vista del big match, ai microfoni di 'Sky' è intervenuto l'ex patron interista, Massimo Moratti: "L'Inter può farcela, anche se le partite con la Juventus sono sempre difficilissime. Bisogna resistere nel primo tempo, poi riuscire a venir fuori. La nuova proprietà? Hanno fatto molto bene finora e tutto questo è promettente per il futuro".



In chiusura, una battuta su Mauro Icardi e la nazionale, dopo la visita di oggi alla Pinetina del Ct argentino Edgardo Bauza: "Sicuramente Icardi è da Nazionale. Lui o Higuain? Sono due giocatori diversi".

L.P.