Calciomercato Milan, si cerca l'accordo economico con Caceres

03/02/2017 20:16

CALCIOMERCATO MILAN/ Nella giornata di oggi, è andata in scena un'altra tappa importante per il possibile approdo di Martin Caceres al Milan. Nel pomeriggio, il difensore uruguayano ex Juventus ha sostenuto le visite mediche a Milanello, terminate in maniera incorraggiante alla luce dei tanti dubbi legati alle sue condizioni. Al momento, come riporta 'Sky Sport', il Milan cerca solamente l'intesa economica con il giocatore per tesserarlo da qui alla fine della stagione.

S.F.