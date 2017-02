04/02/2017 03:26

CALCIOMERCATO TOTTENHAM RAMIREZ / Il Tottenham guarda in Spagna per rinforzare la rosa di Pochettino: gli 'Spurs', come riferisce 'Malaga Hoy', non perdono di vista Sandro Ramirez, 21enne attaccante del Malaga. Autore di 9 gol in stagione, il giovane calciatore spagnolo piace a Pochettino che lo vorrebbe con sé il prossimo anno.

B.D.S.