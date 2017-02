Cagliari, UFFICIALE: niente da fare per Joao Pedro, squalifica confermata!

03/02/2017 19:25

CAGLIARI UFFICIALE JOAO PEDRO SQUALIFICA - Niente da fare per Joao Pedro. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Cagliari Calcio ha reso noto che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, riunitasi questo pomeriggio a Roma, ha respinto il ricorso presentato dalla Società in merito alla squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo al 24enne trrquartista brasiliano.

F.S.