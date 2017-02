Calciomercato Roma, MEGA offerta per De Rossi

03/02/2017 19:17

DE ROSSI CINA / Con poco meno di un mese a disposizione per piazzare altri colpacci, il calciomercato cinese potrebbe tornare a minacciare il calcio italiano. Dopo aver a lungo corteggiato Kalinic e altri bomber di caratura internazionale, il Tianjin di Cannavaro avrebbe messo nel mirino anche Daniele De Rossi. Secondo 'calciomercatonews.com, infatti, il club cinese sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro per il cartellino del calciatore, in scadenza a giugno, e 10 milioni di euro di ingaggio. Difficile, ad oggi, ipotizzare un futuro in oriente per il mediano capitolino.

D.T.