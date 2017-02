03/02/2017 19:02

JUVENTUS INTER BARZAGLI / Due giorni a Juventus-Inter e per Massimiliano Allegri scatta l'allarme Barzagli: il difensore bianconero oggi non ha preso parte alla seduta mattutina di allenamento per febbre. Decisiva risulterà a questo punto la giornata di domani per sapere e il difensore potrà o meno prendere parte alla supersfida in programma domenica. In caso di forfait è pronto Lichtsteiner.

B.D.S.