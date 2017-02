Calciomercato Real Madrid, scippo del Barcellona a costo zero

03/02/2017 18:47

ISCO BARCELLONA GRATIS / Notizia clamorosa quella riportata dall'edizione online di 'As'. Secondo il quotidiano iberico, molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, dietro al mancato rinnovo di Isco potrebbe esserci il Barcellona. In scadenza di contratto a giugno 2018, il centrocampista andaluso ha comunicato alla dirigenza di non voler trattare il prolungamento contrattuale in questi mesi, visto lo scarso minutaggio riservatogli da Zinedine Zidane. L'ex Malaga piace anche a Juventus e Manchester City, ma il club catalano viglia con attenzione la situazione, nella speranza di bissare nel 2018 l'operazione Luis Enrique, che si trasferì al Barça dal Real a parametro zero.

D.T.