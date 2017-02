Qualificazione Mondiale 2018, UFFICIALE: respinti ricorsi Bolivia

03/02/2017 18:25

QUALIFICAZIONE MONDIALE RICORSI BOLIVIA / Doppio 0-3 a tavolino confermato per la Bolivia: la Fifa ha respinto l'appello della federcalcio boliviana contro le sconfitte arrivate a tavolino contro Perù (risultato sul campo 2-0) e Cile (0-0) valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Alla base della decisione della Federcalcio l'impiego nei due match del difnsore Nelson Cabrera che aveva già indossato la maglia dell'Uruguay e non poteva quindi essere schierato.

B.D.S.