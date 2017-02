Napoli, Cavani incorona Hamsik: "E' un top player. Io bomber grazie ad un allenatore"

03/02/2017 17:52

NAPOLI CAVANI HAMSIK / Hamsik ha soffiato il record di gol con la maglia del Napoli a Edinson Cavani ma il 'Matador' non 'porta rancore' e intervistato da 'uefa.com' elogia il suo ex compagno di squadra: "E' un top player, la vera icona del Napoli. Più volte ha espresso il desiderio di restare in azzurro a tempo indefinito e deve essere orgoglioso di quello che ha fatto. Se lo merita perché è un ragazzo meraviglioso. Lo ammiravo molto quando ero al Napoli, aveva un'influenza positiva su club e compagni".

Cavani racconta anche la sua esplosione: "C'è stato un insieme di fattori che mi hanno aiutato ad esplodere come calciatore. La fiducia è fondamentale: a Napoli giocavo per un allenatore (Mazzarri, ndr) che credeva ciecamente in me. Sapeva che dovevo migliorare sotto certi aspetti ma mi diceva anche che mi ammirava e che credeva in me. Il Napoli mi ha fatto conoscere a livello mondiale: è stata un'esperienza fondamentale per la mia carriera".

B.D.S.