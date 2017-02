Juventus, Witsel: "Non dico bugie, aspetto economico è stato importante"

03/02/2017 17:43

JUVENTUS WITSEL TIANJIIN - Era ad un passo dalla Juventus, poi l'inserimento del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro ha cambiato le carte in tavola. Alex Witsel è tornato a parlare del suo mancato approdo in bianconero: "È stata una mia decisione - ha spiegato il nazionale belga ai microfoni di 'Sky Sport' - Ho grande rispetto per la Juve che ha provato a prendermi in tutti i modi. Parlavo con loro già da qualche anno, ma alla fine ho deciso di andare in Cina. Non è stata una scelta facile, comunque rispetto la Juve e le auguro il meglio. Non dico bugie, l'aspetto economico è stato importante ma di sicuro non sono qui per prendere i soldi e farmi una vacanza. Questo club è ambizioso, vogliamo fare bene sia in campionato che in coppa e magari riuscire a qualificarci per la Champions asiatica. Sono qui per contribuire al processo di crescita insieme a compagni importanti come Pato e magari altri campioni". Si riferirà a Nikola Kalinic della Fiorentina?

F.S.