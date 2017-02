03/02/2017 17:25

CALCIOMERCATO TORINO VIVIANO / Il Torino studia il dopo Hart: il portiere è arrivato in prestito dal ManchesterCity e a fine stagione potrebbe lasciare i granata. Uno dei nomi più caldi per la sua sostituzione, riferisce 'sportmediaset.it', è quello di Viviano della Sampdoria. Mihajlovic lo ha già avuto e gradisce il suo nome per la porta del Torino.

B.D.S.