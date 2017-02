Calciomercato Inter, agente Aguero ha le idee chiare

03/02/2017 17:06

CALCIOMERCATO INTER AGUERO / Non ci ha messo molto tempo Gabriel Jesus a prendere confidenza con il calcio europeo. Alla sua prima apparizione da titolare con la maglia del Manchester City, l'attaccante brasiliano ha trovato subito il suo primo gol. Ad osservarlo in panchina c'era anche Sergio Aguero. Accostato nei giorni scorsi a Inter e Real Madrid, l'attaccante argentino ad oggi non ha alcuna intenzione di lasciare il club inglese. "E' veramente molto felice - ha detto il suo agente Hernan Reguera al 'Guardian' - e giocherà qui anche la prossima stagione".

D.T.