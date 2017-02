03/02/2017 16:58

INTER BAUZA ICARDI / Visita argentina per l'Inter: alla Pinetina si è presentato il ct Bauza che ha avuto modo di incontrare con Stefano Pioli, Javier Zanetti, Walter Samuel e soprattutto Mauro Icardi. Proprio per l'attaccante al visita del ct dell'Argentina potrebbe essere importante in vista di una convocazione in Nazionale.

B.D.S.