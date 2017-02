DIRETTA Serie A, Empoli-Torino 0-1: non si ferma più Belotti!

05/02/2017 15:00

EMPOLI TORINO DIRETTA / Empoli e Torino scendono in campo per la 23a giornata di Serie A. I toscani, reduci dalla roboante sconfitta in casa del Crotone, proveranno a fermare i ragazzi di Mihajlovic per mantenersi distanti dalla zona retrocessione. I granata, invece, sono alla ricerca di una vittoria che in campionato manca da troppo tempo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Castellani'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze, Pucciarelli. All. Martusciello.

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Moretti, Ajeti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Juventus* punti 51, Napoli 48**, Roma 47, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan* 37, Fiorentina 37, Torino 31, Sampdoria 30, Udinese 28, Chievo 28, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone* 13, Palermo 11, Pescara 9.

*Una partita in meno

** Una partita in più