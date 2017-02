Calciomercato Inter, Real Madrid: pronto l'assalto a Sergio Aguero

04/02/2017 02:36

REAL MADRID ASSALTO AGUERO - Viste le possibili partenze in estate di Alvaro Morata e Karim Benzema, il Real Madrid è già al lavoro per individuare nuovi elementi da inserire in attacco. Stando a quanto sostenuto dall'edizione online del tabloid britannico 'Mirror', le 'Merengues' sarebbero pronte a tornare alla carica per Sergio Aguero, 28enne prolifco bomber del Manchester City (accostato di recente anche a Juventus, Inter e Milan). L'argentino non ha un rapporto idilliaco con il tecnico Pep Guardiola e questo, potrebbe favorire il matrimonio con il club spagnolo, coronamento di un lungo corteggiamento.

