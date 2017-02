DIRETTA Serie A, Palermo-Crotone: segui la cronaca LIVE

05/02/2017 17:00

DIRETTA SERIE A PALERMO CROTONE LIVE / Sfida salvezza a Palermo: dopo il pareggio contro il Napoli, Diego Lopez spera di dare la svolta al campionato rosanero ospitando il Crotone in una sorta di spareggio per restare aggrappati alla speranza di permanenza nel massimo campionato. Dal canto loro i calciatori di Nicola dopo la vittoria sull'Empoli vogliono risalire ancora la classifica. Calciomercato.it vi offre in diretta Palermo-Crotone.

CLASSIFICA: Juventus 51**, Napoli 48, Roma 47, Lazio 43, Inter 42*, Atalanta 42, Fiorentina 37*, Milan 37*, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese 29, Chievo 29, Bologna 27*, Sassuolo 27, Cagliari 27, Empoli 22, Crotone 13*, Palermo 11, Pescara 9

* Gara in meno