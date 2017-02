Barcellona, pronto lo 'sgambetto' dell'Arsenal

03/02/2017 16:25

BARCELLONA ARSENAL MBAPPE / Le 'big' d'Europa guardano in casa Monaco per rinforzare l'attacco. Il club francese, infatti, possiede uno dei talenti più ricercati per duttilità, bravura e prospettive. Si tratta di Kylian Mbappé, attaccante classe '98, per il quale potrebe aprirsi un duello tra Barcellona e Arsenal. I catalani, riporta 'Mundo Deportivo', lo seguono da tempo ma devono fare i conti col forte interesse di Wenger, che sta pensando proprio a Mbappe in caso di addio di Sanchez a fine stagione. I 'Gunners' al momento sembrano in vantaggio nella trattativa per quello che è considerato il 'nuovo Henry'. Anche Juventus e Roma hanno mostrato interesse nei mesi scorsi.

M.D.A.