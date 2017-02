DIRETTA Premier League, Leicester-Manchester United 0-0: segui la cronaca LIVE

05/02/2017 17:00

DIRETTA PREMIER LEAGUE LEICESTER MANCHESTER UNITED - Al 'King Power Stadium', per la 24esima giornata della Premier League, va di scena l'interessantissimo match tra i campioni d'Inghilterra in carica del Leicester City e il Manchester United. Gara che vedrà di fronte quindi, Claudio Ranieri e José Mourinho. Sulla carta, anche in considerazione della classifica dei padroni di casa (soltanto 16simi), ben lontani dallo stato di forma della scorsa stagione, i 'Red Devils' sono assolutamente i favoriti: al di là del fattore campo infatti, lo United ha vinto 3 degli ultimi 5 scontri diretti (le altre due partite sono finite in pareggio).

FORMAZIONI UFFICIALI:

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Drinkwater, Ndidi, Musa, Mahrez; Okazaki, Vardy

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Rojo; Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Mata, Rashford; Ibrahimovic

CLASSIFICA: Chelsea 59, Tottenham 50, Manchester City 49, Arsenal 47, Liverpool 46, United 42*, Everton 40, West Brom 36, West Ham 31, Stoke 29, Burnley 29, Southampton 27, Bournemouth 26, Middlesbrough 21, Leicester 21*, Swansea 21, Hull City 20, Crystal Palace 19, Sunderland 19.

* Una gara in meno