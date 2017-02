DIRETTA Serie A, Juventus-Inter: segui la cronaca LIVE

05/02/2017 19:45

DIRETTA SERIE A JUVENTUS INTER - Il big match della 23esima giornata della Serie A è senza ombra di dubbio quello tra Juventus e Inter, di scena a Torino. Anche se la distanza in classifica tra le due è notevole - i bianconeri hanno 9 punti di vantaggio e una gara in meno - il 'Derby d'Italia è sempre una gara dall'esito incerto. Non è un caso infatti, che gli ultimi 5 scontri diretti tra le due compagini, segnino un equilibrio perfetto: un pareggio, poi due successi della 'Vecchia Signora' e due dei meneghini. Arbitro dell'incontro sarà il Sig. Rizzoli della sezione di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Brozovic, D'Ambrosio; Perisic, Joao Mario, Icardi. All. Pioli

CLASSIFICA: Juventus 51**, Napoli 48, Roma 47, Lazio 43, Inter 42*, Atalanta 42, Fiorentina 37*, Milan 37*, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese 29, Chievo 29, Bologna 27*, Sassuolo 27, Cagliari 27, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13*, Pescara 9 * Gara in meno