03/02/2017 15:55

LIGA DEPORTIVO BETIS / Non si giocherà questa sera come previsto Deportivo-Betis: il primo anticipo della 21esima giornata della Liga è stata rinviata a data da destinarsi per il forte maltempo che da giorni flagella La Coruna e che ha provocato anche danni allo stadio. La decisione è stata presa dalle autorità cittadine non potendo garantire la sicurezza degli spettatori.

B.D.S.