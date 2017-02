Juventus, Evra: "Non ero più felice. La gente mi ritiene egoista? Ma io..."

03/02/2017 15:43

JUVENTUS EVRA MARSIGLIA - Patrice Evra, come Calciomercato.it aveva anticipato, ha lasciato la Juventus per trasferisi al Marsiglia, durante la finestra del calciomercato appena conclusasi. Il 35enne esterno sinistro francese è tornato a parlare del cambio di maglia ai microfoni di 'Sky Sport': "Per me non è stata una scelta facile, neanche io mi aspettavo di andarmene dalla Juventus. Dopo l'Europeo sono arrivato carico, con molto entusiasmo. Quando è iniziata la stagione, non ho giocato diverse gare e sono rimasto in silenzio. Poi, però, ho chiesto spiegazioni ad Allegri che mi aveva rassicurato sul fatto che avrei giocato. Ma scendere in campo una volta al mese, per come sono ambizioso, non mi bastava. Dopo le vacanze di Natale, non ero più felice. La gente può pensare che io sia egoista, ma ho preferito essere onesto e andare via per giocare di più, piuttosto che restare ed allenarmi in modo svogliato. Rispetto la 'Vecchia Signora', per tutto quello che mi ha dato. Anche i dirigenti del club hanno capito le mie esigenze".

F.S.