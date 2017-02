Real Madrid-Napoli, Sarri e il timore: "C'è ma ho una certezza"

03/02/2017 15:41

REAL MADRID NAPOLI SARRI CHAMPIONS / In alcune anticipazioni dell'intervista che andrà in onda domani sera su 'Sky', il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha parlato della partita di Champions contro il Real Madrid: "Sono capaci di ribaltare una partita in pochi minuti. C'è la soddisfazione di andarsi a giocare una partita importante, forse con la squadra più importante del mondo e in uno degli tadi più importanti del mondo. Il timore c'è, è inevitabile domandarsi se si è all'altezza. Io credo di sì: hanno qualcosa in più ma in partita possiamo starci. Poi un giorno potrà dire di aver giocato la Champions al 'Bernabeu'".

B.D.S.