SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato, Allegri e Spalletti: doppio addio!

03/02/2017 15:20

CALCIOMERCATO ALLEGRI SPALLETTI / Sono rispettivamente primo e secondo in Serie A, eppure Allegri e Spalletti sono i due allenatori che potrebbero cambiare squadra a fine anno. Ne sono convinti i follower del profilo Twitter di Calciomercato.it che hanno risposto al nostro sondaggio su quale delle tre big del campionato può cambiare allenatore a fine anno. Per il 44% è Allegri l'indiziato numero uno a lasciare la Juventus, il 43% ha indicato come probabilie l'addio alla Roma di Spalletti e appena il 13% quello di Sarri al Napoli.

B.D.S.