03/02/2017 15:24

CALCIOMERCATO ATALANTA UFFICIALE - Il 18enne esterno destro ex Juventus, Alessandro Eleuteri, è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo aver rescisso il contratto che lo legava all'Ascoli, il calciatore si è legato agli orobici, come comunicato dal sito ufficiale della Lega Calcio.

F.S.