VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 23a giornata giornata: consigli e top 11

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

03/02/2017 16:00

FANTACALCIO SERIE A 23A GIORNA / La serie A torna in campo per la 23esima giornata. Il turno si apre sabato alle 20:45 con Bologna-Napoli. La domenica il 'lunch-match' mette di fronte Milan-Sampdoria; alle 15:00 scenderanno in campo Pescara-Lazio, Chievo-Udinese, Atalanta-Cagliari, Genoa-Sassuolo ed Empoli-Torino. Prima del big match serale tra Juventus e Inter, alle 18:00 al 'Barbera' va in scena Palermo-Crotone. Il turno si chiuderà addirittura martedì, non proprio una bella notizia per i fantallenatori, con Roma-Fiorentina. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 23a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 23a giornata Serie A

(3-4-3): Szczesny; Bonucci, Koulibaly, Paletta; Gomez, Mertens, Nainggolan, Milinkovic-Savic; Higuain, Immobile, Simeone.

Panchina: Marchetti; Caldara, de Vrij; Perisic, Suso; Dzeko, Petagna.

Bologna-Napoli sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Mertens e Zielinski i più in forma tra gli azzurri. Verdi e Krejci difficilmente deludono.

CHI EVITARE: Tachtsidis, occhio alla velocità degli avversari. Turno di riposo per Ghoulam.

FATTORE BONUS: Pavoletti: ora o mai più, Milik incalza. Dzemaili: il fattore ex può incidere anche questa volta.

Milan-Sampdoria domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Bacca, servono i suoi gol; Suso, nuovo leader. Muriel e Torreira: gol e buoni voti.

CHI EVITARE: Vangioni, esordio da brividi. Quagliarella, non vede più la porta.

FATTORE BONUS: Lapadula e Schick, nessuno come loro a gara in corso.

Pescara-Lazio domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Immobile e Milinkovic-Savic: è la partita giusta per i bonus. Caprari, può ripetersi dopo la Fiorentina.

CHI EVITARE: Bizzarri, altra goleada in arrivo. Basta: può non essere la sua partita.

FATTORE BONUS: Felipe Anderson, è arrivato il suo momento. Gilardino, primo squillo per Oddo?

Chievo-Udinese domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Sorrentino e Pellissier, la classe non ha età. De Paul e Fofana, è tempo di conferme.

CHI EVITARE: Dainelli, i malus sono dietro l'angolo. Felipe potrebbe dare forfait.

FATTORE BONUS: Birsa è pronto al riscatto. Jankto pesca il jolly?

Atalanta-Cagliari domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Petagna-Gomez, la strana coppia: chi li ferma più? Borriello e Barella: esperienza e gioventù, Rastelli punta su di loro.

CHI EVITARE: Bruno Alves, sono tempi duri. Toloi, il posto non è più sicuro.

FATTORE BONUS: Kessiè, incursioni che possono fare la differenza. Di Gennaro: l'assist è la sua specialità.

Genoa-Sassuolo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Simeone e Laxalt: Juric non può farne a meno. Politano e Matri: momento d'oro.

CHI EVITARE: Munoz, meglio di no. Peluso, soffrirà la velocità degli avversari.

FATTORE BONUS: Taarabt e Berardi: tra i pochi in grado di tirar fuori il coniglio dal cilindro.

Empoli-Torino domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Mchedlidze e Croce: gol e buoni voti. Belotti e Iago Falque, le colonne di Mihajlovic.

CHI EVITARE: Pucciarelli, sono lontani i tempi d'oro. Baselli, la concorrenza incalza.

FATTORE BONUS: Maccarone, esperienza da subentrante. Benassi, le incursioni possono tornare decisive.

Palermo-Crotone domenica ore 18.00

CHI SCHIERARE: Nestorvski e Rispoli: gol e tanta corsa. Loro non sbagliano. Falcinelli: la tripletta non gli ha dato alla testa.

CHI EVITARE: Cionek e Ceccherini: i voti buoni sono una chimera.

FATTORE BONUS: Trajkovski, ricordi il gol alla Del Piero? Stoian, vuole ripetersi dopo l'addio di Palladino.

Juventus-Inter domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Higuain e Bonucci: le grandi sfide li esaltano. Icardi e Brozovic: i bianconeri portano bene.

CHI EVITARE: Ansaldi, che fine ha fatto il terzino di Genoa? Lichtsteiner, Perisic è un cliente scomodo.

FATTORE BONUS: Dybala, dopo i malumori è tempo di riscatto. Candreva, nelle grandi sfide risponde presente.

Roma-Fiorentina martedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Dzeko e Szczesny, in casa non sbagliano mai. Chiesa e Bernardeschi, giovani spine per i giallorossi.

CHI EVITARE: Tomovic, malus inevitabili. Manolas, ancora distratto dal mercato?

FATTORE BONUS: Strootman, la 'lavatrice' può tornare a fare bonus. Kalinic: un gol per dimenticare completamente la Cina.