Napoli, per Milik esultanza da Flinstone

03/02/2017 14:53

NAPOLI MILIK TWITTER / Esultanza Milik: l'attaccante polacco dopo quattro mesi dall'infortunio al ginocchio torna tra i convocati del Napoli per la sfida contro il Bologna. Il calciatore su Twitter non riesce a trattenere la sua gioia e pubblica una foto con la lista dei convocati accompagnata dal grido di Fred Flinstone: "Yabba Dabba Doo". Poco dopo un altro tweet: "Finalmente! Sono convocato per Bologna. Non vedo l'ora di tornare a campo e giocare".

B.D.S.