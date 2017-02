Roma, Grenier: "Più forte dopo gli infortuni. Ho parlato con Pjanic... "

03/02/2017 14:33

ROMA GRENIER PRESENTAZIONE / Conferenza di presentazione per Clement Grenier, l'ultimo arrivato nel calciomercato della Roma. Il centrocampista francese si è presentato alla stampa e le sue dichiarazioni sono tra le news Roma di giornata.

INFORTUNI - "Ho avuto due seri infortuni e ho saltato anche il Mondiale in Brasile. Ora però sto bene e gli infortuni mi hanno aiutato a diventare più forte. Quando sono rientrato però non rientravo nei piani dell'allenatore, non so il motivo: ho comunque lavorato per farmi trovare pronto. Voglio dimostrare al Lione che si è sbagliato su di me e alla Roma che ha fatto bene a prendermi. Voglio riprendermi la Nazionale e dipende da quello che farò nella Roma. Sono arrivato in uno dei migliori club d'Europa, non è stato difficile trovare l'accordo".

SERIE A - "La Serie A è competitiva e molto tattica, la Roma è vicina alla Juventus e spero di poterla superare. Possiamo giocarcela con loro, senza dubbio. Ho parlato con Yanga Mbiwa e Pjanic, sapevo di arrivare in un grande club, mi hanno parlato benissimo di Roma e della Roma".

RUOLO - "Con Spalletti abbiamo parlato del ruolo: li ho fatti tutti a centrocampo, sia davnti alla difesa che dietro le punte. So tirare le punizione, ho avuto Juninho come maestro ma qui ci sono grandi specialisti come Totti: è un onore giocare accanto a uno come lui. Ha fatto la storia del calcio, è un sogno giocarci insieme".

B.D.S.