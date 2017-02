04/02/2017 02:01

MODENA GIORICO / Daniele Giorico prolunga la sua permanenza al Modena. Il calciatore, riporta una nota societaria, ha firmato per le prossime due stagioni, con opzione per le due successive. Classe '92, Giorico è un mediano che all'occorrenza può giocare anche come difensore centrale.

M.D.A.