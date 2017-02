Juventus-Inter, Pioli: "Sono nel posto giusto. E' la mia grande occasione"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

03/02/2017 13:54

JUVENTUS INTER PIOLI / Sale l'attesa per il big match della 23a giornata di Serie A tra Juventus e Inter. Oggi Stefano Pioli interviene in conferenza stampa per analizzare le difficoltà della gara. Calciomercato.it vi offre la diretta testuale.

MAI VINTO - "Non ho mai vinto con la Juventus ma non ho neanche mai allenato Inter".

ICARDI - "La visita del ct credo gli abbia fatto piacere. Non so cosa si diranno, ma è stata una visita importante, prestigiosa. Noi siamo concentrati sulla nostra preparazione che è stata quella giusta. Ho visto una squadra molto più determinata, attenta e consapevole della gara".

AVVIO JUVENTUS - "Abbiamo lavorato anche, non solo, su quello. La Juventus ha numeri importanti nei primi minuti di gara e sappiamo che sarà importante l'approccio alla partita. E' la squadra che segna di più nei primi 15 minuti, noi negli ultimi 15, ma l'impatto deve essere quello giusto. Ci accontentiamo del pareggio? No, scendiamo in campo per dare il massimo e cercare di vincere".

DYBALA - "La Juventus è brav a muoversi con centrocampisti e attaccanti, serve attenzione e cercare di non concedere spazi. Serve attenzione, cura dei particolari e curare le distanze".

GAP - "Vedremo domenica sera. Noi stiamo andando forte, ma anche loro sarà una bella sfida. Quanto pesa il risultato? Pensiamo a giocare, poi vedremo. Ogni vittoria dà maggior fiducia, ogni sconfitta ci allontana dall'obiettivo. Non sarà una partita decisiva".

APPORTO - "Ho preso subito in mano la situazione, sapevo di essere nel posto giusto e poter esprimere tutto il potenziale. E' la mia grande occasione".

ICARDI O HIGUAIN - "Chi scelgo tra Icardi e Higuain? Icardi"