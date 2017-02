Calciomercato Milan, visite terminate per Caceres: "Sto bene"

03/02/2017 13:24

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / Giornata di visite mediche per Martin Caceres al Milan. L'ex Juve è il rinforzo individuato alla società per rimediare ai tanti problemi sulle corsie esterne. Oggi il calciatore, attualmente svincolatio, è arrivato alle 8.12 alla clinica 'La Madonnina' di Milano. Uscito alle 13,23 dopo aver sostenuto gli esami, riporta 'Premium Sport', ai giornalisti che gli hanno domandato se stesse bene ha risposto con un semplice "sì". Caceres nelle prossime ore svolgerà i test di idoneità sportiva e nuovi approfondimenti a Milanello. In serata dovrebbe arrivare la decisione definitiva del club rossonero.

Calciomercato.it ha già anticipato ieri lo stato della trattativa. Il Milan adesso vuole accertarsi delle condizioni del calciatore prima di tesserarlo.

M.D.A.