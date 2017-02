Calciomercato Genoa, Simeone felice: "Rossoblu al cento per cento"

03/02/2017 12:58

CALCIOMERCATO GENOA / Giovanni Simeone analizza il suo momento con la maglia del Genoa. Il 'Cholito', appena riscattato dai rossoblù, ha espresso la sua gioia a 'Premium Sport': Tanti gol? In verità è incredibile, non ho mai pensato una cosa del genere - esordisce l'attaccante - Non mi devo fermare a pensare, tutto ciò deve continuare: devo seguire questo cammino perché sta andando bene. Sono contento dei gol, ma non devo fermarmi. Il gol più bello per me è stato quello contro il Pescara. Era una giocata provata col mister e con lo staff e per me è stato bello segnare. Riscatto? Sono veramente molto contento, sapere che sono un genoano al 100% mi dà felicità: per me è un momento bellissimo. Devo stare tranquillo perché c'è tanta gente che ha fiducia in me. La prossima è una partita importantissima, dobbiamo lasciare tutto in campo".

M.D.A.