Sassuolo, Carnevali: "Rifiutati 30 milioni per Defrel"

03/02/2017 12:52

CALCIOMERCATO SASSUOLO DEFREL / L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Corriere dello Sport' su Gregoire Defrel, seguito a gennaio dalla Roma (e non solo): "Abbiamo appena rifiutato 30 milioni per Defrel. Vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta con gestione oculata del bilancio, investimento nei giovani italiani, valorizzazione di giocatori come Vrsaljko e Sansone. Li abbiamo ceduti all’Atletico Madrid e al Villarreal, operazioni rese possibili perché il sesto posto dell’anno scorso, l’Europa League, l’immagine di un club moderno, uno stadio europeo, la bravura dell’allenatore e la caratura dei giocatori hanno contribuito ad accreditarci come interlocutori seri e autorevoli".

S.D.