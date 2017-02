Chelsea, Diego Costa in Cina: super ingaggio

03/02/2017 12:14

CHELSEA DIEGO COSTA / Diego Costa vicino al trasferimento in Cina. Secondo 'Cadena Ser', l'attaccante del Chelsea avrebbe già raggiunto l'accordo con un club orientale, rimasto per ora ancora anonimo. A fine stagione dovrebbe quindi approdare nella 'Chinese Super League' in cambio di 30 milioni di euro all'anno, cifra che lo farebbe diventare tra i calciatori più pagati al mondo.

Il Chelsea già a gennaio ha bloccato la cessione dello spagnolo, entrato in conflitto con Antonio Conte. Come sostituto di Diego Costa, gli inglesi avrebbero individuato Alvaro Morata, che con la maglia dei 'Blancos' fatica a trovare spazio tra i titolari con continuità. Come anticipato da Calciomercato.it, il Real Madird a fine stagione valuterà il futuro dell'attaccante.

