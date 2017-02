Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Insigne: in estate nuova plusvalenza?

03/02/2017 11:53

CALCIOMERCATO NAPOLI / Chiuso il calciomercato invernale, in casa Napoli è tempo di progettare il futuro. Diversi sono i calciatori in attesa dell'agognato rinnovo, che però fatica ad arrivare. Ne sanno qualcosa Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, da tempo alla ricerca del prolungamento (con conseguente aumento di stipendio). Così, nei prossimi mesi il compito del calciomercato Napoli sarà quello di blindare i suoi migliori talenti, sui quali già ci sono gli interessi di diverse 'big' europee. Il presidente De Laurentiis in estate potrà puntare a cifre molto elevate per cedere i calciatori, come già fatto in occasione degli addii di Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. Presi per cifre relativamente basse, i calciatori sono stati venduti al doppio (o al triplo) del loro valore dopo pochi anni. Lo stesso potrebbe accadere la prossima estate con altri prospetti presenti in rosa.

Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Insigne: le nuove plusvalenze

Il primo nome nella lista delle 'plusvalenze d'oro' potrebbe essere Kalidou Koulibaly, già cercato la scorsa estate dal Chelsea. Arrivato in azzurro per circa 7 milioni, il difensore potrebbe partire per un'offerta superiore ai 50 milioni di euro. Con l'arrivo di Sarri in panchina, Koulibaly è diventato un punto fisso della formazione titolare, ammaliando diversi osservatori europei.

Tra le sorprese dell'ultimo biennio c'è anche Elseid Hysaj (preso dall'Empoli per circa 5 milioni): il calciatore ha da pochi mesi firmato il rinnovo per altri cinque anni, ma per lui si è parlato di Arsenal e Chelsea. Sulla fascia sinistra, anche Ghoulam, che è ancora in attesa del prolungamento, potrebbe essere ceduto di fronte a un'offerta allettante, superiore ai 20 milioni di euro.

Da monitorare, inoltre, la situazione di Lorenzo Insigne, ancora lontano dall'accordo con De Laurentiis. Il calciatore, nonostante abbia mostrato più volte la volontà di restare, è entrato nel mirino del Milan che, approfittando del mancato rinnovo, potrebbe tentare il colpaccio estivo offrendo una cifra molto elevata. Infine, il Napoli attende da tempo il rinnovo di Mertens. Arrivato per circa 10 milioni, nel nuovo contratto potrebbe esserci una clausola di 35 milioni per la Cina e una di 50 per le squadre europee.

M.D.A.