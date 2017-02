Calciomercato Inter, pista rossonera sulla fascia

03/02/2017 11:40

CALCIOMERCATO INTER PEREIRA / Sempre alla ricerca di rinforzi sulle fasce, l'Inter ha individuato un nuovo obiettivo per la prossima stagione. Secondo quanto si legge su 'sportmediaset.it', gli osservatori nerazzurri starebbero seguendo Ricardo Pereira, 23enne terzino destro (che può giostrare anche a sinistra) portoghese di origini capoverdiane. Attualmente in prestito al Nizza, il suo cartellino è di proprietà del Porto che ha fissato la sua clausola rescissoria a 25 milioni di euro. In estate potrebbe peraltro andare in scena l'ennesimo derby di mercato con la Juventus, ma attenzione anche alla concorrenza inglese di Liverpool e Manchester United.

M.R.