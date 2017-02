Bologna-Napoli, Donadoni avverte: "Serve una prestazione sopra le righe"

03/02/2017 11:20

BOLOGNA NAPOLI / Roberto Donadoni ha analizzato le difficoltà del match tra il suo Bologna e il Napoli. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Si tratta di un'altra partita rispetto all'anno scorso perché ci sono interpreti diversi. Il Napoli ha forza e convinzione, è un avversario di spessore che va affrontato con aggressività e squadra stretta e compatta. E' importante il gol di Destro a Cagliari, ora deve dare continuità. Quel che fecero qua Giaccherini e Diawara fu importante, poi non mi interessano le scelte che hanno fatto successivamente. Verdi cresce, si sta avvicinando all'utilizzo a tempo pieno. Domani siamo chiamati a una prestazione sopra le righe. Polemiche? C'è un fermo immagine di Cagliari in cui si vede clamorosamente Borriello che tira la maglia a Krafth. Era punizione per noi. Il Napoli è una squadra piacevole da vedere, esprime un ottimo livello di calcio".

M.D.A.